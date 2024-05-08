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08:47, 8 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

Марочко: ВСУ тайно вывезли тела погибших из Часова Яра, чтобы скрыть потери

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко раскрыл цель тайного вывоза более ста тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Часова Яра. Как указал военный в разговоре с РИА Новости, это было сделано, чтобы скрыть потери украинской армии.

«В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным», — сообщил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов группировки ВСУ в районе Часова Яра. По его словам, в населенный пункт прибыли дополнительные силы и средства украинских войск. Идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям украинских войск пока не удалось, отметил он.

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      Маргарита Пименова
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