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17:34, 8 мая 2024Наука и техника

В России допустили отмену МАКС-2024

РИА Новости: авиасалон МАКС-2024 могут снова отменить

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировали провести в конце июля 2024 года, снова могут отметить. Отмену авиасалона допустил источник РИА Новости в авиаотрасли.

Мероприятие, которое перенесли с июля 2023 года, предварительно назначили на июль 2024-го.

«Подтверждаю», — сказал источник агентства, отвечая на вопрос об отмене МАКС в 2024 году.

МАКС проводили раз в два года с 1993-го на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. На авиасалоне МАКС-2021 была представлена 831 компания из 56 стран мира. Посетителям продемонстрировали 202 экспоната.

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В феврале прошлого года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что пассажирский самолет Ил-114 планировали показать на МАКС-2023.

На авиасалоне МАКС-2021 презентовали образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя Checkmate.

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      Даниил Иринин
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