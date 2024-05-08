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17:33, 8 мая 2024Моя страна

В России нашли уникальный гриб

В Новосибирской области нашли гриб с шапкой в виде цветочного бутона

Фото: ressormat / Shutterstock / Fotodom

Россиянин Ринат Султанов нашел в лесу Тогучинского района Новосибирской области уникальный гриб. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина поделился снимками, на которых запечатлена, по мнению подписчиков, микростома вытянутая (Microstoma protractum). Такие грибы имеют шапку в виде цветочного бутона с лепестками. Их можно обнаружить ранней весной почти сразу после таяния снега.

Данные грибы нельзя употреблять в пищу, поскольку в них содержатся ядовитые вещества.

Ранее в России также нашли редкий краснокнижный гриб — саркосому шаровидную — также известный в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Житель Урала заметил его во время тихой охоты под Нижним Тагилом.

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      Мария Винар
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