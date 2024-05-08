В России предложили освободить от налога малоимущих

Власти РФ обсудят возможность освобождения от НДФЛ граждан с низкими доходами

Российские власти совместно с профсоюзами и компаниями обсудят возможность освободить от налога малоимущих граждан. Об этом со ссылкой на Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и правительством на 2024-2026 годы пишет РБК.

Освободить налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предложили граждан с низкими заработками — такими признаются семьи, где последние три месяца средний доход на человека не превышает прожиточного минимума в регионе проживания. Пункт об этом был внесен в новую версию соглашения, которое было подписано 25 апреля 2024 года.

В документе отмечается, что в ближайшие три года в целях устранения экономического неравенства в России планируется проводить эффективную налоговую политику, в том числе повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ. Для этого подписавшие соглашение стороны собираются «проработать вопрос установления не облагаемого налогом на доходы физических лиц минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума».

Вице-президент РСПП Федор Прокопов рассказал, что инициатором этого предложения выступили профсоюзы. В дальнейшем вопрос введения в стране необлагаемого налогами минимального порога доходов должен быть рассмотрен в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам заместителя руководителя департамента социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елены Косаковской, освобождение малоимущих от НДФЛ поддержит россиян с невысокими доходами. «13 процентов от зарплаты 16 тысяч рублей и 13 процентов от зарплаты 100 тысяч рублей — совершенно разные по чувствительности для человека суммы», — подчеркнула она. При этом профсоюзы считают, что необлагаемый минимум следует повысить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По оценке профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при освобождении от НДФЛ доходов малоимущих, потери бюджета составят около 60 миллиардов рублей в год. Директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, в свою очередь, считает, что эта сумма будет ниже почти вдвое и не превысит 35 миллиардов в год.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в ближайшие шесть лет. В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» уточняется, что к 2030-му этот показатель должен будет достичь величины не менее 35 тысяч рублей. Подобная цель должна стать одной из главных для российской экономики в среднесрочной перспективе. С 1 января 2024 года МРОТ в России установлен на уровне в 19 242 рубля в месяц.