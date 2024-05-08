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06:50, 8 мая 2024Россия

В российском регионе частично ввели режим ЧС

В Томской области частично ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с паводками

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Томской области частично введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что такое решение принято из-за ухудшения ситуации с паводками в Чаинском районе. «Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — написал глава региона.

Мазур отметил, что эвакуация жителей в пункты временного размещения (ПВР) не потребовалась. Однако, добавил он, ПВР, спецтехника, оборудование пребывают в состоянии готовности.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию местных жителей в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Сообщалось, что уровень воды в реке Ишим приближается к критическим отметкам. Спасатели проводят работы по укреплению дамбы.

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      Ксения Назарова
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