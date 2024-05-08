В российском регионе полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгальтере

В Петербурге полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгальтерах

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгальтере. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По его информации, задержанные — 22-летняя и 35-летняя женщины. Инцидент произошел в Невском районе в ночь на 8 мая. Тогда они шли около проезжей части, вели себя агрессивно и постоянно оглядывались. Такое поведение привлекло внимание полицейских. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у них пакеты с наркотиками, которые задержанные прятали в бюстгальтерах, джинсах и сумках.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу с наркотиками во рту.