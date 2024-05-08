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17:43, 8 мая 2024Мир

В США объяснили сохранение Майком Джонсоном поста спикера Палаты представителей

Politico: Майк Джонсон остался на своем посту из-за помощи Украине
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон остался на своем посту из-за того, что смог согласовать военную помощь Украине. Об этом пишет журнал Politico.

«Несколько месяцев назад Джонсон в частном порядке сообщил "ястребам" Республиканской партии, что он добьется принятия помощи Украине», — пишет издание.

Джонсон смог решить внутренние противоречия в американском Конгрессе между демократами и республиканцами, сдвинув вопрос выделения помощи Киеву и выдав это за политическую победу сопартийца и кандидата в президенты США Дональда Трампа, отмечает Politico.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Джонсон должен прекратить финансирование Украины, если хочется остаться на своем посту.

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      Глеб Бажуткин
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