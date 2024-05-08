В США призвали руководство пойти на риски ради Украины

Генерал США Киммитт: следует больше рисковать военными запасами США ради Украины

Руководству США следует больше рисковать американскими военными запасами ради Украины. Такое мнение выразил экс-помощник Госсекретаря США, бригадный генерал США в отставке Марк Киммитт в своей статье для Politico.

«В целом, представители армии США отмечают, что текущий риск при оказании поддержки Украине "управляем", но настало время пойти на больший риск и пополнить запасы вооружения, чтобы предотвратить потенциальное поражение», — утверждается в публикации.

По мнению генерала, несмотря на использование военных запасов для помощи Украине, «огромное количество» готовой военной техники США остается припасенным для чрезвычайных ситуаций, учений и испытаний по всему миру.

Киммитт призвал увеличить затраты на военную поддержку Киева, так как «выигрывать войны дорого, но не так дорого, как проигрывать их».

Бывший помощник Госсека также назвал существующую помощь Украине недостаточной, чтобы повлиять на продвижение российских войск.