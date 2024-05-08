В США заявили о превосходстве России по количеству боеприпасов

Экс-помощник госсекретаря США Киммитт: Россия обходит Запад по боеприпасам

Россия обходит страны Запада по производству боеприпасов и смогла быстро настроить промышленность под конфликт на Украине. Об этом написал экс-помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт в статье для газеты Politico.

«Хотя титанические усилия позволили удвоить производство артиллерийских снарядов в США до 28 тысяч единиц в месяц, Россия производит в среднем 10 тысяч выстрелов в день. Собственная программа президента России Владимира Путина по увеличению военного производства находится в полной силе, ошеломляя аналитиков своим быстрым расширением», — отметил военный аналитик.

При этом Киммитт подчеркнул, что Россия быстрее Запада смогла выстроить военную логистику. По его словам, конфликт на Украине показал неготовность США и стран Европы к масштабному промышленному производству вооружений и они до сих пор не могут выстроить четкой стратегии по данному вопросу.

Ранее Киммитт заявил, что нынешней помощи стран Запада Вооруженным силам Украины недостаточно, и она не повлияет на продвижение российских войск. Он подчеркнул, что для украинских войск является «опасной».