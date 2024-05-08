Власти Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

BR: в ФРГ задержан подозреваемый в убийстве двух граждан РФ в Турции

В Германии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

47-летний гражданин Литвы Андрей Кушлевич был опознан во время пересечения пограничного контроля между Чехией и Германией. Ранее власти Турции объявили его в международный розыск.

По версии следствия, Кушлевич в ноябре 2023 года расправился с гражданкой России Ириной Двизовой и ее дочерью Даяной в турецком Бодруме. После этого он скрылся из страны с совместным сыном от Двизовой через Францию.

Следственный Комитет России также возбудил уголовное дело по факту убийства граждан России.