Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 8 мая 2024Экономика

Влияние увеличения МРОТ на зарплаты оценили

Эксперт Рыжих: рост МРОТ до 35 тысяч рублей повлияет на получателей соцвыплат

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Существенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) (до 35 тысяч рублей) повлияет в основном на получателей социальных выплат и работников бюджетной сферы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Она объяснила, что МРОТ используется для расчета размеров различных пособий (по беременности, инвалидности и другим), а также доплат к пенсиям. Зависит от величины МРОТ и доход «бюджетников» — их зарплата рассчитывается на основе средних доходов в регионе. При этом частные компании не ориентируются на эту сумму, а в большинстве отраслей сотрудник и так получают зарплату выше МРОТ, добавила специалист.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
«Это не заработок, а поддержка штанов» Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
«Это не заработок, а поддержка штанов»Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
4 марта 2024

«На сегодняшний момент достаточно сложно оценить, насколько будет соразмерен рост доходов населения планируемому повышению МРОТ к 2030 году», — сказала Рыжих. По ее мнению, зависеть это будет от темпов роста инфляции — если увеличение реальных доходов россиян к 2030 году будет опережать рост цен, данную меру можно будет назвать эффективной.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить минимальный размер оплаты труда в стране в ближайшие шесть лет. В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» уточняется, что к 2030-му этот показатель должен будет достичь величины не менее 35 тысяч рублей. Подобная цель должна стать одной из главных для российской экономики в среднесрочной перспективе. С 1 января 2024 года МРОТ в России установлен на уровне в 19 242 рубля в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше