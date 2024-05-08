Влияние увеличения МРОТ на зарплаты оценили

Эксперт Рыжих: рост МРОТ до 35 тысяч рублей повлияет на получателей соцвыплат

Существенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) (до 35 тысяч рублей) повлияет в основном на получателей социальных выплат и работников бюджетной сферы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Она объяснила, что МРОТ используется для расчета размеров различных пособий (по беременности, инвалидности и другим), а также доплат к пенсиям. Зависит от величины МРОТ и доход «бюджетников» — их зарплата рассчитывается на основе средних доходов в регионе. При этом частные компании не ориентируются на эту сумму, а в большинстве отраслей сотрудник и так получают зарплату выше МРОТ, добавила специалист.

«На сегодняшний момент достаточно сложно оценить, насколько будет соразмерен рост доходов населения планируемому повышению МРОТ к 2030 году», — сказала Рыжих. По ее мнению, зависеть это будет от темпов роста инфляции — если увеличение реальных доходов россиян к 2030 году будет опережать рост цен, данную меру можно будет назвать эффективной.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить минимальный размер оплаты труда в стране в ближайшие шесть лет. В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» уточняется, что к 2030-му этот показатель должен будет достичь величины не менее 35 тысяч рублей. Подобная цель должна стать одной из главных для российской экономики в среднесрочной перспективе. С 1 января 2024 года МРОТ в России установлен на уровне в 19 242 рубля в месяц.