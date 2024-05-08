Япония потребует от США не передавать Patriot Украине

Япония передаст США Patriot при условии, что они не будут отправлены на Украину

Токио передаст Вашингтону зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные по лицензии США, при получении документа с условием, что они не будут отправлены в третьи страны, в частности, на Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, будут ли они (Patriot — прим. "Ленты.ру") направлены на Украину или нет, то они будут экспортированы в США при получении документа с подтверждением, что они не будут предоставлены другим странам», — отметил глава японского оборонного ведомства.

Ранее посол России Николай Ноздрев предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это приведет к тяжелым последствиям в двусторонних отношениях Токио и Москвы.