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10:41, 8 мая 2024Мир

Япония потребует от США не передавать Patriot Украине

Япония передаст США Patriot при условии, что они не будут отправлены на Украину

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Токио передаст Вашингтону зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные по лицензии США, при получении документа с условием, что они не будут отправлены в третьи страны, в частности, на Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, будут ли они (Patriot — прим. "Ленты.ру") направлены на Украину или нет, то они будут экспортированы в США при получении документа с подтверждением, что они не будут предоставлены другим странам», — отметил глава японского оборонного ведомства.

Ранее посол России Николай Ноздрев предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это приведет к тяжелым последствиям в двусторонних отношениях Токио и Москвы.

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      Лина Пивоварова
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