Захарова заявила об ответе на высылку Великобританией военного атташе России

Захарова: Россия даст адекватный ответ на высылку Великобританией атташе

Россия даст адекватный ответ на высылку Великобританией военного атташе России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Россия даст адекватный ответ», — отметила дипломат.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вышлет российского военного атташе. По словам главы ведомства, соответствующее решение является реакцией на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании». Клеверли добавил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.