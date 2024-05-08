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16:24, 8 мая 2024Из жизни

Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

В Великобритании женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за мужа

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа. Об этом она рассказала Daily Mail.

Женщина познакомилась с будущим супругом еще во время учебы в университете. Когда ей исполнилось 36 лет, они решили завести ребенка. Три года героиня пыталась забеременеть, после чего обратилась к врачу. Ей диагностировали бесплодие.

Женщина не смогла получить помощь в секторе государственного здравоохранения Великобритании и нашла клинику за границей, где из донорских яйцеклеток и спермы ее мужа культивировали несколько эмбрионов. Один из них ей перенесли. Программа по оплодотворению с учетом перелета и проживания обошлась ей в четыре тысячи фунтов стерлингов (456 тысяч рублей).

«Через две недели я сдала тест, и, к моему удивлению, он оказался положительным. Я была на седьмом небе от счастья», — рассказывает женщина. Однако ее муж оказался недоволен. Он заявил, что вряд ли сможет сблизиться с ребенком от другой женщины, о которой он к тому же ничего не знает: по договоренности с клиникой, донор яйцеклеток оставался анонимным. Муж опасался, что у донора могли быть генетические заболевания, и даже предположил, что клиника эксплуатировала женщину, предоставившую яйцеклетки.

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В итоге он поставил жену перед выбором: или он, или ребенок. Она поняла, что не сможет прожить без мужа, и сделала аборт. «Я не могу вспомнить день, когда мне сделали эту процедуру: это было так больно, что мой мозг, кажется, стер это из памяти», — рассказала героиня. Затем она попросила уничтожить другие оплодотворенные эмбрионы, которые оставались в клинике.

Женщина призналась, что иногда в ней просыпается ненависть к мужу за то, что он лишил их последнего шанса стать родителями. При этом она отметила, что все еще «любит его всем сердцем».

Ранее сообщалось, что трое мужчин из одной семьи в Канаде оказались отцами 600 детей. Они незаконно продавали донорские услуги через интернет.

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      Юлия Юткина
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