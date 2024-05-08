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10:03, 8 мая 2024Силовые структуры

Жестоко избивший российского подростка на остановке отправился в СИЗО

В Артеме суд арестовал мужчину, жестоко избившего подростка на остановке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Артеме Приморского края суд по ходатайству следователя арестовал 39-летнего мужчину, жестоко избившего17-летнего подростка на автобусной остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Подсудимого отправили в СИЗО на почти два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По версии следствия, в ночь на 6 мая 17-летнего юношу госпитализировали с тяжелыми травмами после избиения неизвестными на автобусной остановке «Севастопольская» в городе Артеме. Мотивом стала личная неприязнь.

Вместе с тем сообщалось, что в избиении участвовали четверо мужчин. Родственники подростка рассказали, что они «долго и безжалостно» наносили удары по юноше, пытали его, а затем засунули в машину и увезли в неизвестном направлении. По их данным, подростка перепутали с другим человеком. Он сейчас в больнице, у него сломаны нос, челюсть, пальцы на руках, «на теле нет живого места», рассказал родственник юноши.

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      Любовь Ширижик
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