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10:27, 9 мая 2024Россия

99-летний ветеран из Донецка оценил вероятность участия в СВО

99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО

Фото: Shutterstock / Fotodom

99-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько из Донецка заявил, что принял бы участие в специальной военной операции на Украине (СВО). Вероятность этого он оценил в разговоре с РИА Новости.

Шелудько заявил, что на Украине живут его родственники. «Это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях», — заявил он.

При этом ветеран выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном противостоянии, и россияне и украинцы будут жить вместе. Однако, по его словам, победу не стоит затягивать.

Ранее сообщалось, что 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко с Украины вручили паспорт гражданина России. Отмечалось, за поддержкой в получении документа в МВД обратились дочери ветерана, живущие в российской столице не одно десятилетие.

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