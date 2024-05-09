99-летний ветеран из Донецка оценил вероятность участия в СВО

99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО

99-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько из Донецка заявил, что принял бы участие в специальной военной операции на Украине (СВО). Вероятность этого он оценил в разговоре с РИА Новости.

Шелудько заявил, что на Украине живут его родственники. «Это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях», — заявил он.

При этом ветеран выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном противостоянии, и россияне и украинцы будут жить вместе. Однако, по его словам, победу не стоит затягивать.

Ранее сообщалось, что 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александре Самойленко с Украины вручили паспорт гражданина России. Отмечалось, за поддержкой в получении документа в МВД обратились дочери ветерана, живущие в российской столице не одно десятилетие.