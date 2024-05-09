В Госдуме высказались о возвращении активов богатых россиян в страну

Депутат Арефьев: экономика выиграет от возвращения активов богатых россиян

Возвращение активов богатых россиян из-за границы положительно повлияет на российскую экономику, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, какой это даст эффект.

Для России это чувствительно. Если бы все наши олигархи вернули все свои капиталы в Россию, то экономика бы очень сильно выиграла от этого Николай Арефьев депутат Госдумы

«Они ищут пристанище где-то в зарубежных странах. Кроме того, у нас налоговое бремя сильно отличается от налогов за рубежом, поэтому они стараются вывести свои активы в оффшорные зоны, там, где надо платить поменьше налогов. Я не знаю, почему наше правительство терпит. Мы уже неоднократно ставили вопрос о запрещении регистрации российских предприятий за рубежом. Тем не менее мы не только разрешаем эту регистрацию, мы даже заключаем договоры с этими офшорами об избежании двойного налогообложения. То есть Россия отказывается от своей доли налогов в пользу офшорных зон», — объяснил депутат.

Как сообщило агентство Bloomberg, богатые россияне начали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом журналистам рассказали два попавших под санкции российских миллиардера. По словам собеседников агентства, они вынуждены переводить бизнес в Россию и стараются не думать о его возможной национализации. Также они пытаются избегать работы в других странах.