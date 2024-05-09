Байден признал отсутствие ядерного оружия у Ирака

Байден: США ошибочно считали, что у Ирака есть ядерное оружие

Вашингтон ошибся, полагая, что у Ирака есть ядерное оружие. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу CNN.

По его словам, во время беседы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху американский лидер признал ошибочность ввода войск в Ирак. Байден призвал своего собеседника не совершать похожих ошибок.

«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — подчеркнул Байден.

Ранее Байден заявил, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Так он ответил на вопрос о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на город Рафах.