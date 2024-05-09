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00:03, 10 мая 2024Спорт

«Байер» вышлел в финал Лиги Европы

«Байер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел в финал Лиги Европы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» во втором полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей два пенальти реализовал Леандро Паредес. У хозяев отличился Йосип Станишич, еще один мяч в свои ворота забил футболист «Ромы» Джанлука Манчини.

В первом матче «Байер» обыграл «Рому» со счетом 2:0. В финале немецкая команда сыграет с итальянской «Аталантой».

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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      Алексей Гусев
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