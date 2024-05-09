Экс-тренер сборной России объяснил интерес к ЧМ по хоккею в отсутствии россиян

Плющев заявил, что будет смотреть ЧМ по хоккею, так как нужно знать соперников

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил, почему его интересует чемпионат мира даже в отсутствии на турнире россиян. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, увлекающийся хоккеем человек не может пропустить такой турнир при любых обстоятельствах. «Там представлены сборные, с которыми нам придется впоследствии бороться. Для того чтобы побеждать соперника, его надо знать», — заявил Плющев.

«Все эти демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо, довольно странные», — отметил тренер, добавив, что матчи будет смотреть по возможности.

ЧМ-2024 пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

