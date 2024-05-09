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18:47, 9 мая 2024Спорт

Экс-тренер сборной России объяснил интерес к ЧМ по хоккею в отсутствии россиян

Плющев заявил, что будет смотреть ЧМ по хоккею, так как нужно знать соперников

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил, почему его интересует чемпионат мира даже в отсутствии на турнире россиян. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, увлекающийся хоккеем человек не может пропустить такой турнир при любых обстоятельствах. «Там представлены сборные, с которыми нам придется впоследствии бороться. Для того чтобы побеждать соперника, его надо знать», — заявил Плющев.

«Все эти демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо, довольно странные», — отметил тренер, добавив, что матчи будет смотреть по возможности.

ЧМ-2024 пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

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      Алексей Гусев
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