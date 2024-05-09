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17:09, 9 мая 2024Мир

Французские пилоты раскрасили небо в цвета российского флага

«Царьград»: французские пилоты раскрасили небо Марселя в цвета российского флага

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Французские пилоты случайно раскрасили небо Марселя в цвета российского флага во время парада. Об этом сообщает «Царьград».

Уточняется, что это произошло 8 мая во время выступления пилотажной группы Patrouille de France, которая занимается авиационными шоу с генераторами дыма под сопровождение музыки. Как отмечается, пилоты должны были изобразить французский флаг. Однако из-за их ошибки в небе появился российский триколор.

Ранее хакеры несколько раз за день взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер», чтобы включить трансляцию парада Победы на Красной площади. Уточнялось, что вмешательство в вещание телеканалов произошло трижды. Хакеры глушили сигнал и подменяли контент.

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      Кристина Есикова
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