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17:37, 9 мая 2024Спорт

Гимнастка-чемпионка оценила дисквалификацию Тихонова за критику женщины-судьи

Бытыршина после дисквалификации Тихонова заявила, что нельзя оскорблять женщин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряная призерка Олимпиады Яна Батыршина оценила дисквалификацию главного тренера Енисея Андрея Тихонова, раскритиковавшего женщину-арбитра Веру Опейкину. Ее слова приводит Sport24.

Экс-спортсменка заявила, что мужчина не должен позволять себе оскорбительные высказывания в адрес женщин. «Ни в жизни, ни в публичном пространстве. Даже между собой унижения женщин не позволительны», — заявила Батыршина.

Бывшая гимнастка также порассуждала о неравенстве женщин и мужчин в обществе. «Оно и останется, может быть, до тех пор пока не введут какие-то серьезные штрафы или уголовное наказание за оскорбление женщин», — добавила Батыршина.

Тихонова дисквалифицировали на один матч. 20 апреля «Енисей» в гостях уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 0:3. На игре работала судейская бригада Опейкиной. После встречи Тихонов раскритиковал арбитра и призвал отправить ее тренироваться в Махачкалу.

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      Алексей Гусев
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