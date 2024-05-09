Кэмерон ушел от ответа на вопрос о приостановке поставок оружия Израилю

Глава МИД Британии не ответил на вопрос о приостановке экспорта оружия в Израиль

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будет ли Лондон приостанавливать экспорт оружия в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию газеты Independent из британского Национального центра кибербезопасности (NCSC).

Кэмерон напомнил, что у Великобритании «очень четкие и строгие процедуры выдачи лицензий на экспорт», при этом у Вашингтона и Лондона существует «фундаментальная разница» в этом вопросе. Он указал, что объем оборонного экспорта Великобритании в Израиль значительно меньше одного процента от общих военных поставок, в то время как США являются крупным государственным поставщиком оружия в страну.

Тем не менее Кэмерон заявил, что Лондон не будет поддерживать масштабную операцию в Рафахе до тех пор, пока не будет «очень четкого плана» по безопасности мирного населения.

8 мая сообщалось, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС. О последствиях паузы Вашингтон предупредили высокопоставленные израильские чиновники.