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11:47, 9 мая 2024Спорт

Названы главные ошибки при избавлении от лишнего веса

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали главные ошибки при избавлении от лишнего веса. Об этом сообщается в материале издания.

Первой ошибкой было названо чрезмерное кардио, так как слишком большое количество тренировок на выносливость могут заставить организм работать в стрессовом режиме. Отмечается, что в итоге ни мышцы, ни нервная система не успеют восстановиться, и эффект от тренировок будет не очень хорошим.

Следующей ошибкой стал неправильный подсчет калорий. Последней ошибкой было названо пренебрежение силовыми тренировками, так как при похудении он также необходимы.

4 мая 65-летняя фитнес-тренер Лесли Максвелл назвала идеальную формулу тренировок. Максвелл заявила, что главной ошибкой людей старше 40 лет становятся занятия кардиотренировками. Вместо этого она посоветовала силовые тренировки, которые помогают предотвратить потерю мышц и укрепляют кости.

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      Анастасия Борисова
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