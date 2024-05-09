Названы главные ошибки при избавлении от лишнего веса

Журналисты Men Today назвали главные ошибки при избавлении от лишнего веса. Об этом сообщается в материале издания.

Первой ошибкой было названо чрезмерное кардио, так как слишком большое количество тренировок на выносливость могут заставить организм работать в стрессовом режиме. Отмечается, что в итоге ни мышцы, ни нервная система не успеют восстановиться, и эффект от тренировок будет не очень хорошим.

Следующей ошибкой стал неправильный подсчет калорий. Последней ошибкой было названо пренебрежение силовыми тренировками, так как при похудении он также необходимы.

4 мая 65-летняя фитнес-тренер Лесли Максвелл назвала идеальную формулу тренировок. Максвелл заявила, что главной ошибкой людей старше 40 лет становятся занятия кардиотренировками. Вместо этого она посоветовала силовые тренировки, которые помогают предотвратить потерю мышц и укрепляют кости.