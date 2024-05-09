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11:54, 9 мая 2024Россия

Путин высказался о проверке применения ядерного оружия

Путин назвал плановой работой проверку применения ядерного оружия

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал плановой работой проверку применения нестратегического ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Ничего здесь необычного нет, это плановая работа», — сказал российский глава.

Ранее в МИД России заявили, что действия Украины и стран Запада вынуждают РФ проводить ядерные учения. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что это остудит горячие головы в западных столицах.

Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия 6 мая. Эти мероприятия станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.

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      Кристина Есикова
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