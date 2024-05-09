Путин высказался о проверке применения ядерного оружия

Путин назвал плановой работой проверку применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал плановой работой проверку применения нестратегического ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Ничего здесь необычного нет, это плановая работа», — сказал российский глава.

Ранее в МИД России заявили, что действия Украины и стран Запада вынуждают РФ проводить ядерные учения. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что это остудит горячие головы в западных столицах.

Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия 6 мая. Эти мероприятия станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.