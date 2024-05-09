Путин высказался о проверке применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал плановой работой проверку применения нестратегического ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.
«Ничего здесь необычного нет, это плановая работа», — сказал российский глава.
Ранее в МИД России заявили, что действия Украины и стран Запада вынуждают РФ проводить ядерные учения. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что это остудит горячие головы в западных столицах.
Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия 6 мая. Эти мероприятия станут ответом на угрозы лидеров западных стран в адрес России. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.