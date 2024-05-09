Путин высказался о значимости второго фронта в годы Великой Отечественной войны

Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы ВОВ

Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не позволит себе угрожать, стратегические силы всегда находятся в боевой готовности. По его словам, страна не допустит глобального столкновения, к которому стремятся элиты Запада. Кроме того, российский президент обратил внимание, что западная сторона пытается разжигать в мире конфликты и сдерживать суверенные центры развития.

9 мая Путин также поздравил участников парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот день священным праздником.