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10:32, 9 мая 2024Россия

Путин высказался о значимости второго фронта в годы Великой Отечественной войны

Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы ВОВ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не позволит себе угрожать, стратегические силы всегда находятся в боевой готовности. По его словам, страна не допустит глобального столкновения, к которому стремятся элиты Запада. Кроме того, российский президент обратил внимание, что западная сторона пытается разжигать в мире конфликты и сдерживать суверенные центры развития.

9 мая Путин также поздравил участников парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот день священным праздником.

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      Кристина Есикова
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