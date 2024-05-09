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10:21, 9 мая 2024Россия

Путин заявил о находящихся в боеготовности стратегических силах

Путин: РФ не позволит себе угрожать, стратегические силы всегда в готовности

Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Россия никому не позволит себе угрожать, стратегические силы всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия-1».

Он заявил, что Россия не допустит глобального столкновения, к которому стремятся западные элиты. Путин также отметил, что Запад пытается разжигать в мире конфликты и сдерживать суверенные центры развития.

Ранее президент заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними. По словам Путина, диалог с Западом по стратегической безопасности возможен, однако «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Глава государства также говорил, что у России нет планов воевать с НАТО, это просто бред. Он добавлял, что сателлиты Соединенных Штатов «побаиваются большой, сильной России», однако напрасно. «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств», — отметил Путин.

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      Алина Гончарова
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