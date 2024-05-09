Стал известен клуб Кокорина на следующий сезон

Кокорин в следующем сезоне продолжит выступать за кипрский «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин продолжит выступать за кипрский «Арис» в следующем сезоне. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

В команде сообщили, что достигли соглашения с игроком о продлении контракта до лета 2025 года. «За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива», — говорится в сообщении.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», контракт с итальянским клубом истекает летом этого года. В клубе из Флоренции пока не анонсировали расставание с российским игроком.

В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в его составе победителем национального первенства. 5 сентября 2023 года стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.