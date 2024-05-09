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02:00, 9 мая 2024Бывший СССР

Российский десант прорвал оборону ВСУ в зоне СВО

Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Северска и Веселого
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российские десантники прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Северск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на аналитиков портала DS.

Отмечается, что находящаяся на позициях бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «держится на грани сил».

«Россияне сконцентрировали подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступают в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села. Там и произошел прорыв одного из подразделений, которое за достаточно долгое время обороны исчерпало свои ресурсы», — говорится в публикации.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль Новокалиново в ДНР. В боях на этом направлении участвовала группировка «Центр». При столкновениях с российским военными Украина на этом направлении потеряла до 415 военнослужащих.

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      Евгений Силаев
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