Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

«В городе взрыв», — заявил он, однако не привел других подробностей происшествия.

Агентству также стало известно, что официальный ресурс по оповещению населения объявил в Одесской области воздушную тревогу.

Утром 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одесской области зафиксировали три взрыва. До этого в Минобороны России проинформировали, что российские войска ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.