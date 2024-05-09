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17:41, 9 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

«В городе взрыв», — заявил он, однако не привел других подробностей происшествия.

Агентству также стало известно, что официальный ресурс по оповещению населения объявил в Одесской области воздушную тревогу.

Утром 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одесской области зафиксировали три взрыва. До этого в Минобороны России проинформировали, что российские войска ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

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      Никита Савин
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