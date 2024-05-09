В Госдуме заявили о потере Украиной армии

Депутат Шеремет: Украина потеряла кадровую армию

По мнению члена комитета безопасности и депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, Украина окончательно лишилась кадровой армии. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном состоят из мобилизованных граждан и наемников. Именно потерей кадровых военных, по мнению Шеремета, объясняется стремление Киева привлечь к участию в боевых действиях иностранные войска.

Шеремет отметил, что к украинцам «постепенно приходит озарение», и желающих воевать за режим главы государства Владимира Зеленского становится все меньше.

7 мая на сайте Зеленского появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести в страну свои войска. По мнению ее автора, правительство станы должно обратиться за помощью к Евросоюзу, Великобритании и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление петиции является провокацией. Он напомнил о неоднократных предупреждениях российской стороны, что вмешательство в конфликт стран НАТО несет огромную опасность.

