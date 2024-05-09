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11:10, 9 мая 2024Бывший СССР

В Литве допустили тренировку военных на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил тренировку военных на Украине

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил тренировку военных на Украине в рамках коалиции Запада. Его слова приводит Guardian.

«Наши войска обучали украинцев на Украине до войны, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым», — сказал он.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что отправка военных может стать первым шагом в реализации инициативы президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, по его мнению, обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории собственной страны было бы более практичным, чем в государствах-членах НАТО.

Ландсбергис добавил, что военные инструкторы, которых разместят в составе коалиции для обучения военных ВСУ, могли бы быть защищены средствами противовоздушной обороны.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов отправить военных на Украину с учебной миссией. По словам политика, она получила разрешение парламента на отправку войск на украинскую территорию для обучения.

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      Кристина Есикова
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