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08:49, 9 мая 2024Мир

В США напомнили о жертвах американских и советских солдат в ходе Второй мировой

Посол США Трейси напомнила о жертвах американских и советских солдат
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат, которые сражались бок о бок в годы Второй мировой войны против общего врага. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале американского посольства.

«Победа в Европе — это память об огромных жертвах, тех миллионах жизней, отданных ради победы над агрессией нацистской Германии. В Соединенных Штатах мы помним о жертвах тех молодых мужчин и женщин, которые отправились на войну», — отметила Трейси.

Посол подчеркнула, что братья ее деда сражались на европейском и тихоокеанском театрах военных действий в годы Второй мировой войны.

По словам Трейси, День Победы в Европе знаменателен тем, что ради него страны выступили единым фронтом вместе с СССР. США оказали помощь в очень тяжелое для Советского Союза время, отметила посол.

Мир не должен забывать, что победа досталась огромной ценой — «ценой бесчисленных человеческих жертв», резюмировала Линн Трейси.

Ранее в Германии заявили, что запрет на ношение и показ флага, а также на другую символику, связанную с Великой Отечественной войной и СССР, на территории советских мемориалов в День Победы в Берлине равнозначен принятию фашизма.

Как подчеркивается, советская песня «Священная война» направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена.

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      Марина Совина
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