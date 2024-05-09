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18:24, 9 мая 2024Бывший СССР

Зеленский продлил всеобщую мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие данные появились на сайте Верховной Рады Украины. Законы о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней 8 мая приняли украинские депутаты.

На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. Последний раз их срок действия продлевался в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Украине остановили 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Было остановлено рассмотрение дел не только взяточников и виновников ДТП, но подозреваемых, совершивших некоторые тяжкие преступления.

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