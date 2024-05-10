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04:44, 10 мая 2024Мир

Антонов заявил о росте усилий в мире по искажению событий Второй мировой войны

Посол Антонов отметил рост усилий по искажению событий Второй мировой войны
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

В мире наблюдается рост усилий по искажению событий Второй мировой войны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

«Нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов. Западные псевдоисследователи доходят до того, что ставят Советский Союз на одну доску с гитлеровской Германией. Проводят знак равенства между жертвами и палачами», — сказал он.

По мнению дипломата, передача молодому поколению исторической правды является долгом каждого. Антонов подчеркнул, что именно советские люди разгромили нацистскую Германию.

9 мая во время выступления на Красной площади президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не принижала значимость второго фронта и помощь союзников в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

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      Сергей Грехов
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