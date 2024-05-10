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08:06, 10 мая 2024Мир

Блинкен пристыдит Израиль в Конгрессе из-за его действий в секторе Газа

Блинкен представит в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что он планирует перечислить ряд инцидентов, к которым причастна Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что Вашингтон недоволен из-за совершенных еврейским государством нарушений.

В случае установки фактов нарушения Израилем международного гуманитарного права или препятствования доставке гуманитарной помощи палестинцам США могут приостановить оказание ему военной помощи. Однако, по словам источников, глава американского внешнеполитического ведомства не собирается делать выводов о соответствующих нарушениях со стороны своего союзника.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об имеющихся разногласиях с президентом США Джо Байденом по поводу ситуации в секторе Газа, выразив уверенность в том, что их удастся преодолеть.

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      Марина Совина
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