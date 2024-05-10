Депутатов призвали отказаться от одного действия в случае утверждения Мишустина

Депутатов ГД призвали отказаться от аплодисментов после утверждения Мишустина

Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов обратился к депутатам и призвал их отказаться от одного действия — продолжительных аплодисментов — в случае утверждения Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает портал MK.RU.

Цитируя Морозова, издание отметило, что 10 мая аплодисменты могут вовсе не прозвучать в Думе. «Давайте не будем вставать и аплодировать», — обратился к коллегам депутат.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.