Названы сроки появления первых F-16 на Украине

Reuters: первые F-16 прибудут на Украину в июне или июле

Первые истребители F-16 прибудут на Украину в июне или июле, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.

Какая именно страна поставит самолеты, пока неизвестно. О таком желании ранее объявляли Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В начале мая спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш говорил, что первые F-16 поставят на Украину после Пасхи. В этом году она отмечалась 5 мая. Евлаш поведал, что как только самолеты окажутся на территории Украины, общественность будет проинформирована об этом.