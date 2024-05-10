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20:44, 10 мая 2024Россия

В Госдуме напомнили о контроле усталости водителей после падения автобуса в реку

Депутат Колесник: автобусные компании должны контролировать усталость водителей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автобусные компании должны проводить медицинский контроль водителей, в том числе и контроль усталости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник, комментируя падение автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

«Сейчас идет следствие, поэтому делать выводы рано. Я сам учился в Ленинграде, ныне в Санкт-Петербурге. Я хорошо знаю набережную Мойки. Там ничего сложного для автомобильного и автобусного вождения нет. Но если водитель был уставший, мог заснуть, могло что-то случиться с сердцем. Но во всех компаниях, которые выпускают на линии автобусы, должны проводить усиленный медицинский контроль, в том числе и контроль на усталость», — напомнил Колесник.

Депутат добавил, что утомленность водителей необходимо определять не только измерениями давления и пульса, но должно быть более расширенное медицинское освидетельствование прежде, чем человеку выйти в рейс.

Потому что основная задача — это сохранение жизни людей, а транспорт является объектом повышенной опасности

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

«Когда будут выводы следствия, тогда уже можно будет подробно разобрать всю эту историю и сделать из нее выводы. У нас всегда два главных вопроса: кто виноват и что делать. И эти вопросы не теряют своей актуальности. Следствие должно четко расставить все по своим местам», — сказал Колесник.

По словам парламентария, расследование установит, кто выпускал машину на маршрут, сколько водитель отдыхал перед рейсом и в каком он был состоянии не только с точки зрения медицины, но и морально.

«Очень много составляющих. Но все-таки случай из ряда вон выходящий. По прямой на небольшой скорости. Я это место хорошо знаю. Как так он мог уехать, преодолеть барьер, упасть и утонуть — вопрос большой. Я выражаю соболезнования семьям погибших. Надо сделать все, чтобы это не повторилось», — заключил депутат.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойка и утонул. Уточнялось, что водитель автобуса не справился с управлением. По данным МЧС, жертвами стали три человека. Еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти, также двое — в тяжелом состоянии.

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      Алена Шевченко
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