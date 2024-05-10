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02:14, 10 мая 2024Мир

В Париже задержанный открыл стрельбу в полицейском участке

Parisien: задержанный в Париже отобрал оружие у полицейских и открыл огонь

Фото: Global Look Press

В Париже мужчина, задержанный полицией, отобрал оружие у сотрудников правоохранительных органов и ранил двоих из них. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в четверг, 9 мая, в 22:25 (23:25 по московскому времени) в полицейском комиссариате 13-го округа Парижа. Задержанный за бытовое насилие в семье мужчина выхватил у полицейского пистолет и открыл стрельбу. В результате двое полицейских были ранены, они находятся в критическом состоянии.

Как указали источники, стрелок также был тяжело ранен. На месте случившегося работают скорая помощь и пожарные.

Ранее французская полиция арестовала за оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона мужчину с плакатами «Да здравствует Путин» и «Макрон — мошенник».

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      Марина Совина
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