Премьер Грузии высказался о влиянии законопроекта об иноагентах на курс страны

Кобахидзе: законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что рассматриваемый в парламенте законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией», — высказался он.

Кобахидзе напомнил, что партия «Грузинская мечта» внесла в конституцию страны норму, в соответствии с которой интеграция в Европейский союз и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. «Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен», — резюмировал премьер-министр.

Ранее правоохранители в Грузии задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.