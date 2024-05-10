Путин заявил о намерении еще раз встретиться с Мишустиным

Путин встретится с Мишустиным после рассмотрения его кандидатуры Госдумой

Президент России Владимир Путин заявил о намерении еще раз встретиться с Михаилом Мишустиным после того, как его кандидатуру на пост премьер-министра рассмотрит Государственная дума. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Мишустин приехал в государственную думу (ГД). Кадры с прибытием его кортежа появились в соцсетях примерно в 12:12 по московскому времени. Уточняется, что в Госдуме Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ.

До этого политический деятель встретился с президентом страны. Глава государства объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра, заявив о том, что при нем правительство сделало многое.