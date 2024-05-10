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14:01, 10 мая 2024Мир

Россия заявит протест Германии в связи с нападением на бывшее генконсульство

Россия заявит протест ФРГ из-за нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге
СюжетПротесты в Германии

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Globallookpress.com

Россия заявит протест Германии в связи с нападением на бывшее генконсульство в Лейпциге. Об этом заявили в посольстве РФ в ФРГ.

По данным российского внешнеполитического представительства, 9 мая на территорию принадлежащего России здания проникли шесть человек. Они забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания.

В посольстве расценили это как «возмутительную провокацию». «В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», — сказано в публикации.

Ранее полиция ФРГ задержала десять человек на акциях, приуроченных к 9 Мая. По данным журналистов, несколько человек нарушили установленные правила на акциях в честь Дня Победы. В частности, они проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских.

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      Алевтина Запольская
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