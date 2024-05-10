Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике
Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск
Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил городской глава.
Собянин добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
17 марта мэр сообщил, что силы ПВО уничтожили в городском округе Домодедово беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Никто не пострадал, значительных разрушений на месте падения обломков не последовало.