Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск

Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил городской глава.

Собянин добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

17 марта мэр сообщил, что силы ПВО уничтожили в городском округе Домодедово беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Никто не пострадал, значительных разрушений на месте падения обломков не последовало.

