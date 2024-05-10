Стало известно о взрывах в Николаевской области Украины

«Общественное»: в Николаевской области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Николаевской области Украине на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом написал украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram.

Начальник городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта заявил, что на Николаевщине были слышны взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Николаевской области объявили в 01:15 по московскому времени. На данный момент она также звучит.

Утром 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Одесской области зафиксировали три взрыва. До этого в Минобороны России проинформировали, что российские войска ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы.