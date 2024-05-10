Украинским военным еще сильнее урезали зарплату

Минобороны Украины ужесточило условия для получения боевых выплат солдатам

Украинские военные смогут получать боевые выплаты в 70 тысяч гривен (около 160 тысяч рублей) только после накопления 30 дней службы на передовых позициях. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный ответ Министерства обороны Украины депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как утверждает парламентарий, теперь бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут получать доплату к жалованию не ежемесячно, а по факту накопленных за участие в боях дней.

«Они придумали, что для выплаты 70 тысяч военный должен накопить 30 дней по боевому распоряжению. То есть, есть 30 дней — будет 70 тысяч. Есть только 25 дней — накапливайте еще дальше, денег не будет», — сказал Гончаренко.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказал, что в выполнении боевых задач на передовой участвует относительно небольшой процент бойцов. По его словам, в основном там находятся люди старше 50 лет.