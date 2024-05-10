В Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
Старовойт: в Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
Украинские дроны атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал», — написал он.
В ночь с 9 на 10 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщали в Минобороны.
Накануне в поселке Теткино украинский дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). В результате атаки на электроподстанции рядом произошло возгорание. По словам губернатора, никто из обслуживающего персонала не пострадал.