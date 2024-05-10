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08:19, 10 мая 2024Россия

В Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов

Старовойт: в Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Украинские дроны атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал», — написал он.

В ночь с 9 на 10 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщали в Минобороны.

Накануне в поселке Теткино украинский дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). В результате атаки на электроподстанции рядом произошло возгорание. По словам губернатора, никто из обслуживающего персонала не пострадал.

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      Сергей Грехов
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