FP: США стоит объяснить Киеву нереалистичность возвращения утраченных территорий

Властям США следует объяснить Киеву, что его цель по возвращению под контроль утерянных территорий является нереалистичной. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy.

«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — пишет издание.

Авторы статьи подчеркнули, что президент США Джо Байден уделяет недостаточное количество времени на то, чтобы спланировать стратегические действия страны на Украине, вместо этого направляя Киеву бесчисленное количество денежных средств. Подчеркивается, что данная стратегия является ошибочной и Вашингтону следует добиваться начала переговоров между Россией и Украиной.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине.