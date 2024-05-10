Воздушная тревога в Харьковской области побила рекорд длительности

«Страна.ua»: воздушная тревога в Харьковской области длилась более 9 часов

В Харьковской области длительность воздушной тревоги побила рекорд, который держался с февраля 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Как сообщают местные паблики, она была объявлена в 09:07. На данный момент она длится 9,5 часа», — говорится в сообщении.

Ранее украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что Российская армия наступает в Харьковской области, за первые сутки наступления ей удалось занять населенные пункты Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка в приграничье.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что украинская бронетехника активно перемещается в приграничье Харьковской области. Разведывательный дрон зафиксировал маневрирующие бронеавтомобили.