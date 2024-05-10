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18:02, 10 мая 2024Мир

Взрыв прогремел еще в одном подконтрольном Украине районе

Глава военной администрации Федоров сообщил о взрыве в Запорожской области
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взрыв прогремел в одном из подконтрольных властям Украины районов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.

При этом он не стал уточнять, в каком именно районе Запорожской области прогремел взрыв. «Взрыв в Запорожье», — написал Федоров.

Ранее он предупреждал местных жителей об угрозе массированных ударов баллистическими ракетами со стороны российских военных по областям Украины, где была объявлена воздушная тревога. В их число вошли и подконтрольные Киеву районы Запорожской области. На этом фоне Федоров рекомендовал жителям находиться в безопасных местах или спрятаться в укрытиях, если подобные объекты есть по близости.

Еще об одной атаке российских военных сообщил глава областной военной администрации подконтрольных Украине районов Херсонской области Александр Прокудин. Результатом удара стало повреждение объекта критической инфраструктуры и газопровода. Кроме того, дефектам подверглись 28 частных домов, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и автомобиль.

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      Анатолий Акулов
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